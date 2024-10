Anche l’Esercito Italiano è presente alla 19ª edizione della manifestazione organizzata dall’Automobile Club d’Italia, in partnership con la Regione Sardegna, WRC Rally Italia Sardegna 2022 che è in corso ad Alghero dal 2 al 5 giugno.

L’Esercito è da sempre vicino al mondo dei motori e sarà presente all’evento sportivo con un fitto programma di eventi e un dispositivo promozionale coordinato dal Comando Militare Esercito della Sardegna.

Nell’ambito della manifestazione sportiva, all’interno del villaggio Rally allestito sul lungomare Algherese, in attesa di veder sfilare le potenti auto che rientrano ai box dopo essersi affrontate nei diversi e articolati percorsi di gara, i giovani interessati potranno ricevere dal personale qualificato dell’Esercito utili informazioni sulle opportunità formative e professionali offerte dalla Forza Armata, sui concorsi attualmente in atto e sull’iter concorsuale previsto per le diverse figure professionali.

Inoltre, presso lo stand dell’Esercito è allestita una mostra statica di mezzi e materiali in dotazione, con l'esposizione di un Veicolo Tattico Leggero Multiruolo (VTLM) “Lince”, diversi strumenti e materiali in dotazione al nucleo EOD (Explosive Ordnance Disposal), e un corner promozionale dedicato al periodico dell’Esercito “Rivista Militare”, annoverato tra i più antichi in Italia ancora in stampa.

La partecipazione dell’Esercito al FIA World Rally Championsh - Rally Italia Sardegna2022 si concluderà domenica con l’esibizione della Banda Musicale della Brigata “Sassari”, che intratterrà il pubblico con un concerto prima della cerimonia di premiazione, e l’aviolancio di precisione dei paracadutisti della Brigata “FOLGORE”.