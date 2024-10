La solidarietà di tutta la comunità di Decimoputzu, dai piccoli agli anziani, scesi in piazza accanto ai pastori sardi per manifestare la loro solidarietà a questa lotta per un prezzo giusto del loro prodotto: il latte. Quello che è stato portato appena munto nella piazza del paese e distribuito ai presenti.

“Noi Siamo con i pastori sardi”.