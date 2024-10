Il Club Camperisti Sardi ha deciso di donare un defibrillatore di ultima generazione alla cattedrale di Cagliari. La cerimonia per la consegna è in programma, sabato 6 ottobre 2018, al termine della Messa - con inizio alle 19:00 - presieduta dal parroco don Alberto Pala.

La presenza di un PAD (così si chiamano i punti dove sono installati i defibrillatori) e di personale non sanitario appositamente addestrato possono rappresentare una possibilità di salvezza importantissima ed è l'unico metodo per salvare la vita di chi è colpito da arresto cardiaco, quando i minuti sono davvero preziosi per la sopravvivenza e quando l'assenza di ossigenazione può provocare danni cerebrali anche irreversibili.

Il defibrillatore che l’associazione degli amanti del Plein Air consegnerà alla Cattedrale del capoluogo sardo, vuole significare un sincero ringraziamento a tutti i soci del Club Camperisti Sardi che da sempre partecipano alle numerose iniziative di solidarietà promosse dal club (vedi la raccolta di foraggio per gli allevatori di Sedilo e di altri comuni limitrofi dopo un devastante incendio nell’estate del 2016, Sa Paradura a Cascia, Sa Paradura per Elia, Voci di Maggio e altro ancora). Grazie di cuore per la vostra partecipazione. Una donazione che può salvare la vita. Club Camperisti Sardi Sempre al vostro fianco. Ovunque nell'isola e non solo.