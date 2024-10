"Nel momento in cui avremo le mascherine e saranno distribuite diventerà obbligatorio utilizzarle per accedere nelle strutture pubbliche, come i supermarket".

A dirlo, in un'intervista a La Nuova Sardegna, è il presidente della Regione Sardegna, sulla scia di quanto previsto in Lombardia e Toscana: obbligatorio l’uso di mascherine per uscire di casa.

Intanto, Solinas ha comunicato che arrivato in Sardegna un carico di 1.400 casse di dispositivi di protezione individuali per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

“Questo primo approvvigionamento di materiale sanitario – ha detto il presidente - sarà distribuito immediatamente al personale degli ospedali e agli operatori che sono in prima linea per combattere questa battaglia. Si tratta di un risultato importante reso possibile dall’organizzazione della Regione che attraverso la Protezione civile regionale e la Centrale di committenza è riuscita a reperire in sicurezza nel mercato questi dispositivi e a monitorarne il trasporto in condizioni di oggettiva difficoltà. La Regione non è rimasta ferma: appena abbiamo capito che nonostante le nostre richieste alla Protezione civile nazionale il materiale sanitario non sarebbe arrivato in tempo e nella quantità necessaria ci siamo attivati autonomamente per tutelare tempestivamente la salute dei sardi”.

Nel frattempo, alla Fiera di Cagliari è stato allestito il nuovo centro logistico straordinario di Protezione Civile della Sardegna, dove “riceveremo e smisteremo h24 tutti i dispositivi di protezione individuale e le attrezzature acquisite per fronteggiare l'emergenza. Da qui partiranno in tempo reale verso i presidi di tutta l'Isola mascherine, tute, calzari, occhiali, ventilatori polmonari, monitor e quanto altro necessario a combattere il CoViD-19”.