Anche Iglesias avrà il suo concertone di Capodanno. A renderlo noto sui social è il primo cittadino Mauro Usai. A rendere unica la notte di San Silvestro in città sarà l'esibizione in piazza Sella del rapper Shade.

L'artista torinese, dalle ore 22, caratterizzerà il concertone con lo show dance anni '90 più famoso d'Italia. Vj set, graphic animation, effetti speciali, show girls, mascotte anni '90 e gadget per il pubblico atteso a Iglesias. Dopo il concerto di Shade il Carnival Brasilian Show.

"Per tutto il mese di dicembre - annuncia il sindaco Usai -, oltre le luminarie natalizie e i tradizionali mercatini di natale, avremo tante iniziative che ci accompagneranno fino alla notte del 31. Maggiori dettagli verranno illustrati nel calendario completo degli eventi in uscita prossimamente. Tutto ciò che faremo avrà come obbiettivo la valorizzazione del commercio cittadino e la fruizione turistica del territorio. Non mancherà infatti il servizio di bus navetta verso i siti minerari che avrà come stazione di partenza proprio piazza Sella".