Sono 323 giorni esatti di “aliga” (rifiuti, n.d.r.) sostiene il ‘sentinellatore’ delle discariche abusive cittadine, Valerio Piga, di Arrosa Collettivo, che afferma: “Anche un quartiere residenziale come Genneruxi, purtroppo ha la sua discarica. In questi mesi si sono formati vari cumuli di rifiuti alla fine della Via Berengario, sotto l'asse mediano di scorrimento. Come ho detto ieri, la situazione è in continuo peggioramento ed oramai il problema sta toccando tutti i quartieri.

Purtroppo le ricette anti-rifiuti della giunta Truzzu – conclude Piga - son rimaste tali e non sono state messe in pratica”.