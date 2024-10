“La situazione attuale legata alla diffusione del virus all'interno della nostra Comunità non mi lascia alternativa. I casi di positività si susseguono, le persone in isolamento aumentano, pertanto, sentite le istituzioni, la giunta, i consiglieri comunali e i vertici del servizio di igiene pubblica, ho emesso un’ordinanza per l'istituzione della "zona rossa" sul nostro territorio comunale”.

È quanto comunica il sindaco di Bultei, Daniela Arca.

L’ordinanza entra in vigore dalle 19:00 di oggi, martedì 30 marzo, e resterà efficace fino a martedì 6 aprile.

“Riteniamo sia la scelta più opportuna affinché si possa intervenire con ogni mezzo a nostra disposizione per tutelare la popolazione da questa invisibile invasione, che colpisce e preoccupa la nostra Comunità, ora più che mai. Non è una decisione facile, né tantomeno indolore, ma risulta estremamente necessario e urgente mettere in campo azioni più incisive a protezione della cittadinanza, specie quella più fragile”, sottolinea il primo cittadino.

“Rinnovo il mio augurio – dice infine Arca - alle persone coinvolte affinché possano presto guarire e ritrovare la tranquillità”.

Gli altri Comuni in zona rossa sono Soleminis, Burcei, Villa S. Pietro, Sarroch, Samugheo, Sindia, Gavoi, Golfo Aranci, Bono, Uri e Pozzomaggiore.