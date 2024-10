Quando si tratta di iniziative lodevoli, anche il territorio del Sarrabus-Gerrei è sempre in prima fila. “Anche in questo periodo di Pasqua un po’ insolito, con le persone costrette a restare a casa per evitare il diffondersi del Coronavirus, il nostro sostenitore Marco Farci, titolare di un market, ha voluto far sentire la propria vicinanza all'associazione – ha detto il presidente della Polisportiva Olimpia Onlus, Carlo Mascia - infatti in occasione della Pasqua, ha deciso di donare le uova al cioccolato agli atleti della Polisportiva Olimpia Sarrabus per regalare un sorriso per questa Pasqua insolita e mandare un augurio di rinascita a tanti atleti del territorio. Un gesto familiare per continuare a coltivare nelle generazioni più giovani il senso di appartenenza – ha aggiunto Mascia -necessario per risollevarsi e crescere tutti insieme, oggi e negli anni a venire”.

Le uova saranno consegnate a domicilio dagli stessi dirigenti della Polisportiva questa mattina, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza previste contro la diffusione del virus.