Anche il Comune di Alghero avvia le procedure sperimentali per il rilascio della Carta di Identità Elettronica (Cie). Si tratta dell’evoluzione del documento di identità in versione cartacea, ha le dimensioni di una carta di credito ed è caratterizzata da un supporto in policarbonato personalizzato mediante la tecnica del laser engraving con la foto e i dati del cittadino e corredato da elementi di sicurezza.

Per poter ottenere la Carta di Identità Elettronica è necessario registrarsi sul sito del Ministero dell'Interno, cliccando sul tasto blu "Prenotati" e seguendo le indicazioni (www.cartaidentita.interno.gov.it). Successivamente sarà necessario recarsi negli uffici dell'Anagrafe di via Catalogna n.52-58 con la documentazione richiesta: Attestazione di avvenuto pagamento della somma di euro 22,00 in caso di primo rilascio/rinnovo o di euro 27,00 in caso di deterioramento, smarrimento o furto (importo prescritto dal Ministero, oltre i diritti fissi e di segreteria); tessera sanitaria in corso di validità; una fototessera recente di buona qualità in formato cartaceo o digitale; la carta di identità in possesso o eventuale denuncia di smarrimento o furto della medesima. Nel caso di minori è necessaria la presenza di almeno uno dei genitori munito di atto di assenso e fotocopia fronteretro della carta di identità dell'altro genitore. Fino ad esaurimento, resta comunque in vigore e distribuzione la carta d'identità tradizionale.

L'importo da versare, prestabilito dal Ministero, dovrà riportare la causale "Rilascio Cie", su bollettino di conto corrente postale n° 12506077 intestato al Comune di Alghero - Tesoreria Comunale, oppure a mezzo di bonifico bancario, con stessa causale, su codice IBAN: IT 21 P01015 84899 0000 7018 8583 - Codice BIC: BPMOIT22XXX - Banco di Sardegna - Filiale di Alghero. Detto versamento deve fare riferimento al nome del richiedente titolare, anche minore, della Cie. Dai prossimi giorni, qualora si rendesse necessario, saranno previste delle nuove postazioni di prenotazione fisica della Carta di Identità Elettronica (rivolte principalmente agli utenti che non dovessero aver accesso ad un computer) presso l'InfoAlghero, l'ufficio delle informazioni del Comune di Alghero. Maggiori informazioni sono reperibili sulla home-page del sito istituzionale dell'ente all'indirizzo www.comune.alghero.ss.it.