Fra dicembre e gennaio anche l'arcidiocesi di Oristano aprirà il suo Anno Santo per il Giubileo della Misericordia. Il primo appuntamento domenica 13 alle 16:30 nella Cattedrale di Oristano per l'apertura della Porta Santa da parte dell'arcivescovo mons. Ignazio Sanna.

Arcivescovo, sacerdoti, religiosi, diaconi e fedeli partiranno in processione dalla vicina chiesa di San Francesco per convergere verso la porta laterale della Cattedrale, quella con i battenti in bronzo, scelta come Porta della Misericordia.

L'apertura delle altre Porte della Misericordia avverranno sabato 19 dicembre, quella del Santuario del Rimedio, venerdì 1 gennaio, della Basilica minore di Bonarcado, venerdì 15 gennaio nel Santuario campestre di San Mauro a Sorgono, e infine domenica 24 gennaio quella della parrocchiale di Sant'Ambrogio e Sant'Ignazio a Laconi.