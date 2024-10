Sulla scia di numerose altre città italiane anche Cagliari rinuncia al Capodanno in piazza. Troppi rischi, vista la situazione Covid in costante evoluzione: il concertone di fine anno non si farà.

Nel capoluogo sardo si terranno tuttavia eventi itineranti per i quartieri della città. Sarà un Capodanno all'insegna della sicurezza dunque, una scelta condivisa da numerosi sindaci italiani.

Fra le tante città che hanno fatto un passo indietro spiccano Milano - niente concerto in piazza Duomo - e Roma, nonostante gli iniziali rumors su un concerto al Circo Massimo.