La frattura fra il mondo delle campagne e la classe politica in Sardegna è sempre più evidente e sale la tensione. Così come successo in altri centri dell'isola, anche a Bono, giovedì 1 febbraio, allevatori e addetti al settore agrozootecnico hanno riconsegnato al sindaco e alla giunta comunale 140 tessere elettorali.

Gli allevatori lamentano la situazione in cui versa l'intero settore: dal ritardo nell'assegnazione dei premi comunitari, ai tempi di erogazione dei premi lunghissimi, al prezzo latte, agnelli e prodotti della campagna irrisori. Per contro, prezzo fieno e derrate alimentari al rialzo portano all'ulteriore indebitamento delle aziende.

L'amministrazione comunale, "solidale con le sacrosante rivendicazioni della categoria", ha rappresentato nell'immediatezza la vertenza al Prefetto di Sassari e, annunciano, "si farà interprete nelle sedi opportune Regionali, garantendo pieno appoggio alle rivendicazioni in essere".