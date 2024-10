E' il 1999 quando il singolo “I'm Outta Love” invade le stazioni radio del mondo. Per chi ascolta questa canzone per la prima volta, il paragone con Aretha Franklin sembra essere un percorso obbligato.

Per altri, questa inedita voce sembra condurre verso una erede di Tina Turner. Per tutti, queste abilità canore sono di una donna nera. Peccato che il videoclip ufficiale smentisca tutti perchè Anastacia è una ragazza bianca, bionda e minuta.

E' cosi, “la piccola signora dalla grande voce”, coi suoi brani conditi di pop, jazz e soul, si consacra fra le regine della musica internazionale. Un'artista capace di vendere milioni di dischi nel mondo, sempre pronta per iniziative di solidarietà e beneficenza. Nel 2001, duetta con Luciano Pavarotti e non mancano le collaborazioni artistiche con Elton John, Jamiroquai e Eros Ramazzoti.

Nel suo ultimo album, “The ultimate collection”, l'artista di Chicago ripercorre le tappe fondamentali della sua carriera e la Sardegna è una delle tappe del relativo tour internazionale.

A ospitare il concerto, dopo il successo inaugurale riscontrato con Fiorello, è ancora una volta il Forte Arena di Santa Margherita di Pula. Con i suoi 5000 posti a sedere modulabili, la struttura ad alto tasso di bio – edilizia regna sovrana, ha tutte le carte in regola per essere la casa di un evento da non dimenticare.

Coi biglietti già in vendita presso il Box Office e il circuito TicketOne, l'appuntamento è per domenica 24 luglio alle 21. Una sola regola: non mancare.