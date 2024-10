Proseguono i lavori di rifacimento della pavimentazione sulla strada statale 131 “Carlo Felice”, in provincia di Nuoro e Sassari, nei territori comunali di Bortigali, Cossoine e Bonorva.

Come comunicato dall’Anas, sino al 6 marzo tra il km 148,300 e il km 150,000, rimarranno chiuse alternativamente le corsie di marcia e sorpasso in entrambe le direzioni, con deviazione sulle corsie non interessate dalle lavorazioni, nel territorio di Bortigali.

Invece, fino al 25 marzo, tra il km 163,000 e il km 165, in entrambi i sensi di marcia, verranno chiuse al traffico alternativamente la carreggiata in direzione Cagliari e Sassari con deviazione del traffico sulla carreggiata libera dai lavori, nei territori comunali di Bonorva e Cossoine.