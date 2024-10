A partire da domani notte e sino al 6 giugno, saranno avviati gli interventi di riqualificazione della pavimentazione che riguarderanno la carreggiata della SS131 in direzione Cagliari nel tratto tra Monastir ed Elmas.

Le lavorazioni si svilupperanno per fasi e riguarderanno diversi tratti. La prima fase interesserà un tratto di circa 2 km all'altezza di Monastir (km 22) e comporterà restringimenti unicamente in orario notturno fino al 6 giugno. Nelle fasi successive, che saranno avviate progressivamente, le lavorazioni interesseranno i successivi tratti della statale fino al km 7, in prossimità del centro abitato di Elmas.

I lavori fanno, infatti, parte di un piano di manutenzione che ha già interessato la carreggiata in direzione Sassari e finalizzati all'innalzamento degli standard di sicurezza della statale. In particolare, le attività consisteranno nel risanamento profondo della pavimentazione, nella posa dell'asfalto drenante e nella realizzazione della nuova segnaletica orizzontale ad alta riflettenza.