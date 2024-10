Inizieranno questa settimana alcuni lavori di manutenzione stradale che interesseranno le statali 131 e 195, all’interno dell’area metropolitana di Cagliari.

Per quanto riguarda la Carlo Felice, il tratto interessato dagli interventi saranno quello tra i km 5,500 e 18,500, in direzione Sassari. Nel primo tratto, compreso tra il km 5,500 e il km 11,600, saranno chiuse alternativamente le corsie di marcia e sorpasso con deviazione del traffico sulla corsia libera dal cantiere.

In quello tra i km 11,600 e 18,500, verrà invece chiusa al traffico l’intera carreggiata e il flusso veicolare deviato sulla strada complanare.

Per quanto concerne la Sulcitana saranno invece avviati i lavori di sostituzione dei giunti di dilatazione tra il ponte de ‘la Scafa’ e il km 2,5. “A seconda dell’avanzamento delle lavorazioni saranno attivi restringimenti alternativamente in entrambe le carreggiate, con deviazione del traffico sulla corsia libera dai lavori. Le limitazioni saranno in vigore in tratti saltuari fino alla totale conclusione degli interventi”.