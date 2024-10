Anas ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi la gara d`appalto che prevede un investimento di circa 7 milioni di euro per i prossimi tre anni, destinati alla manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici installati in galleria su molte delle strade statali sarde.

In particolare, i lavori interesseranno le gallerie presenti nelle strade statali delle province di Cagliari, Nuoro e Ogliastra e sulla strada statale 131 “Diramazione Centrale Nuorese”.

I lavori permetteranno il mantenimento in efficienza degli impianti nonché la realizzazione di interventi straordinari per implementare gli impianti tecnologici esistenti, con conseguenti benefici per la sicurezza degli automobilisti. L`iter per l`affidamento dell`appalto è attivato mediante la procedura di Accordo Quadro. Le offerte dovranno pervenire, pena esclusione, entro le ore 12.00 del 3 maggio 2016, per via telematica, accedendo al sito Anas www.stradeanas.it