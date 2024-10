Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra il Comune di Lanusei e i rappresentanti territoriali di E-Distribuzione per l’ammodernamento della rete cittadina.

E-Distribuzione ha reso noto che si sta lavorando su due diverse direttrici al fine di migliorare il servizio. Nello specifico sono in corso i lavori per la realizzazione di un nuovo Centro Satellite che consentirà, a loro modo di vedere, un aumento di linee di alimentazione elettrica verso Lanusei.

Per quanto concerne la Bassa Tensione, E-Distribuzione presenterà all'Amministrazione Comunale un progetto esecutivo di ammodernamento degli impianti con maggior tasso di guasto, per risolvere i problemi che si manifestano in particolar modo durante le giornate di maltempo.

“Siamo molto soddisfatti di questo incontro – ha dichiarato Antongiulio De Lazzari-. Abbiamo potuto mostrare quanto stiamo facendo per migliorare il servizio elettrico a Lanusei e nell’Ogliastra. Ringrazio il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Lanusei per questa occasione di chiarimento e collaborazione”.

Sulla stessa linea il Sindaco Davide Burchi: “Questo incontro ha permesso di ottenere non solo risposte immediate per la risoluzione di problematiche urgenti, ma anche posto le basi per interventi che nel futuro prossimo aumenteranno la qualità complessiva della rete elettrica comunale”.