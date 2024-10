Sono 160 i comuni sardi chiamati al voto per le elezioni amministrative in programma in primavera. Eppure l'emergenza coronavirus potrebbe determinare un cambio di programma. A confermarlo è stato il governatore Christian Solinas che ha dichiarato: "Non escludo che il turno delle amministrative della Sardegna, in programma in primavera, possa slittare all'autunno".

Quattro dei comuni sardi interessati hanno più di 15mila abitanti.

"E' comunque una decisione che prenderemo in maniera progressiva, man mano che ci renderemo conto dell'andamento dell'emergenza Covid-19 nel suo complesso - ha sottolineato il governatore in videoconferenza con i giornalisti - soprattutto in raccordo con quello che accadrà nel Paese, in modo tale da non avere diversificazioni sul piano delle amministrative".