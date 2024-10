Martina Miliddi è tornata in Sardegna. La sua esperienza nella scuola di “Amici di Maria de Filippi” iniziata a novembre scorso è terminata nella puntata del serale di sabato, quando è stata eliminata nello spareggio con il cantante Deddy.

Nata a Cagliari, residente ad Assemini, Martina balla danze latino-americane da quando aveva 5 anni. Ha dedicato il suo ingresso ad “Amici” alla sua madrina, nonché sua insegnante di danza, con cui ha un rapporto speciale. Dice di sé: “Per me danzare è ossigeno, è la mia possibilità di stare bene: quando ballo non penso”.

LE PRIME PAROLE DOPO L’ELIMINAZIONE “E’ stata un’esperienza bellissima. Ho conosciuto tantissime persone che mi sono state a fianco. Sono riuscita a trovare in ogni persona un qualcosa che mi appartenesse. È stato difficile perché sono molto diffidente. Ogni puntata era tanto adesso vado via, mi porto due valige, tanto bastano e avanzano (ride). Ne avrei da dire di cosa a Martina – dice parlando di se stessa -. Spero riesca ad arrivare a tutti quanti, perché sono una bella persona”.

IL PADRE Dopo l’eliminazione Martina ha spiegato che ha iniziato a ballare grazie a suo padre, a lui ha rivolto subito il suo pensiero: “Vorrei che avesse visto fin dove sono arrivata. Se penso a questo, mi sento un pochino soddisfatta”. Il padre della ballerina è morto quando lei aveva solo 10 anni.

Nella 20esima edizione di Amici Martina ha sicuramente lasciato il segno, per il suo temperamento, per la sua voglia di imparare e di non arrendersi, per il suo sorriso e per l’energia che trasmesse quando balla.

IL RIENTRO A CASA “Si conclude per me la mia esperienza ad Amici20 non posso che ringraziare Amici per questa bellissima opportunità. Alla mia coach Lorella Cuccarini che ha sempre creduto in me, per avermi fatto scoprire il mondo del musical che non pensavo potesse appartenermi, te ne sarò sempre grata – ha scritto su Instagram -. Porto nel mio bagaglio tutte le cose più belle che quest’esperienza mi abbia dato. Le critiche, i giudizi e i commenti negativi li lascio li, alla vecchia me.La ragazza insicura con mille punti di domanda”.

“Ora do spazio alla nuova me, e alla mia nuova vita, sperando che sia ricca di emozioni e opportunità. E ora…che la mia avventura abbia inizio”, ha sottolineato.

Foto Instagram