Chi segue il talent show “Amici di Maria De Filippi” conosce molto bene la maestra Alessandra Celentano e sa anche che in questa edizione l’insegnante si è accanita particolarmente sulla ballerina di Assemini del team Arisa e Lorella Cuccarini, ovvero Martina Miliddi.

Contro la 20enne, la coreografa non si è mai risparmiata: “è negata”, ha detto, “non merita il serale”, performance da “saggio dell’oratorio” e così via per l’intero anno.

A difendere la ballerina di latino americano è sceso in campo anche Gianluca Mandas, assessore allo Sport del Comune di Assemini, che ha scritto una lettera proprio alla maestra Celentano.

“Gent.ma Sig.ra Alessandra Celentano,

In queste settimane ho avuto occasione di soffermarmi a guardare il talent show “Amici di Maria De Filippi”, nel quale lei ricopre il ruolo di Maestro di Danza.

Mi sento di scriverle, con rispettoso disappunto, in merito agli eccessivi contenuti con i quali ama riprendere e giudicare le performance della ballerina Martina Miliddi.

Posso comprendere certe dinamiche televisive nelle quali probabilmente le è stato cucito il personaggio del “maestro severo”, ma la severità non va mai confusa con l’essere irriguardoso.

Il Rispetto Umano, Sig.ra Celentano, è la primaria qualità che come insegnante ha il dovere di trasmettere a Martina ed a tutti i giovani atleti volenterosi.

Perché sa, siamo noi istruttori (le parlo da Allenatore Giovani Calciatori UEFA Grassroots C) che prima della pratica sportiva insegniamo i valori comportamentali che i ragazzi porteranno con se per tutta la vita sportiva e non solo.

Martina è una giovanissima pluripremiata a livello internazionale ballerina di danza latinoamericana. Questo è il frutto dell’impegno costante e profuso da Martina sin dalla giovane età. La sua tenacia e amore per lo sport sono oggettivamente riconosciuti, così come la sua devozione al sacrificio.

Assistere, Sig.ra Celentano, al suo consueto e, devo dire, stucchevole copione settimanale mi spiace.

Certo potrei cambiare canale, e mi creda lo faccio, ma come genitore di due figli, istruttore e amministratore locale del Comune di residenza di Martina, ho il dovere di ricordarle che noi “adulti” abbiamo un semplice compito verso le generazioni future, insegnare loro il rispetto, l’educazione e la tenacia nel perseguire i propri sogni.

Sono certo che lei sia d’accordo con me.

Cordialmente

Gianluca Mandas

Assessore allo Sport del Comune di Assemini”

Foto copertina Instagram Martina Miliddi