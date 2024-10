Il pubblico ministero del Tribunale di Cagliari, Marco Cocco, ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo per far luce sul decesso di una 70enne di Carloforte, assegnando l'autopsia al medico legale Matteo Nioi.

La paziente, che apparentemente sarebbe stata colpita da un infarto mercoledì scorso, era stata elitrasportata dall'isola di Carloforte a Carbonia, ma quando l'elicottero è atterrato sul campo l'ambulanza che avrebbe dovuto trasportare la paziente in ospedale ha trovato i cancelli chiusi. Da qui l'obbligo per il pilota di riprendere il volo e atterrare all'esterno dell'impianto sportivo.

Ora la Procura attende il riscontro del medico legale per capire se quel ritardo possa essere stato una concausa del decesso.