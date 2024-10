I carabinieri della compagnia di Cagliari hanno arrestato per resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità tre cittadini senegalesi, ambulanti.

I militari sono intervenuti dopo una chiamata al 112 da parte di una cittadina allarmata dalla presenza di un consistente numero di extracomunitari attorno ad una troupe televisiva che stava effettuando un servizio giornalistico.

La donna, che stava riprendendo la scena con lo smartphone ha suscitato le rimostranze dei extracomunitari che con fare minaccioso le hanno intimato di smettere di riprenderli. I carabinieri sono quindi arrivati sul posto e alla richiesta rivolta agli stranieri di esibire i documenti d'identità, alcuni si sono letteralmente scagliati contro di loro per sottrarsi all'identificazione proferendo loro frasi ingiuriose e di minaccia. La situazione è ritornata alla calma solamente dopo l'intervento di altre pattuglie, anche della Polizia.

Nell'episodio due militari hanno riportato lesioni e sono stati ricoverati in osservazione per un presunto trauma cranico. Gli stranieri arrestati sono trattenuti nelle camere sicurezza, in attesa del rito direttissimo, previsto per domani.