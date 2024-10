Due caporali dell'Esercito in forza al Battaglione della "Sassari" hanno bloccato e consegnato alla polizia municipale l'ambulante senegalese Omar Cisse Taguine, che ieri pomeriggio intorno alle 19,30 ha colpito al volto un agente della municipale nel Largo Carlo Felice, a Cagliari, durante un controllo.

L'agente è stato portato all'ospedale Brotzu di Cagliari, in condizioni non gravi. Appena sabato scorso un altro ambulante senegalese era stato arrestato per estorsione. L'uomo “presidiava” i parcheggi a pagamento di viale Regina Elena, e quando una donna è entrata con la sua auto nello stallo a pagamento Alle Seye, di 28 anni, ha chiesto denaro alla donna che aveva con se un figlio neonato e al suo rifiuto l'ha bloccata e minacciata di danneggiare la macchina, abbassandosi poi i pantaloni e masturbandosi.

La donna era riuscita a chiudersi nell'auto e a chiamare i carabinieri che immediatamente giunti sul posto lo hanno trovato e arrestato per estorsione, violenza privata e atti osceni in luogo pubblico. Disordini tra immigrati e le forze dell'ordine si sono registrati ancora sabato pomeriggio al parcheggio del centro commerciale Le Vele di Quartucciu, nell'hinterland.