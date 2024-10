Ha rischiato di finire in tragedia una lite per futili motivi tra alcuni immigrati che si erano ritrovati a pranzo in una casa di via Masones a Oristano.

Ad avere la peggio è stato un senegalese di 40 anni, che è stato accompagnato al Pronto soccorso per una ferita da coltello all'addome, che gli ha fatto perdere molto sangue, ma per fortuna non ha leso organi vitali. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio e pare che alcuni dei commensali avessero esagerato con il vino.

Sul luogo, assieme all'ambulanza del 118, sono intervenuti carabinieri e Polizia. Secondo i primi accertamenti, il responsabile del ferimento potrebbe essere un ambulante marocchino, del quale però nessuno dei testimoni ha saputo o voluto indicare il nome, che sarebbe scappato assieme a un altro connazionale, prima che arrivassero le forze dell'ordine.

Il padrone di casa è il disoccupato oristanese che qualche tempo fa era stato ridotto in brutte condizioni da due amici, successivamente identificati dalle forze dell'ordine, che aveva invitato a pranzo e che lo avevano aggredito per portargli via i soldi del sussidio che gli passava il Comune.