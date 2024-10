Un agente della Guardia di finanza, questa mattina, è stato spintonato e colpito da un giovane africano a Cagliari, nel corso di un controllo anti abusivismo condotto nel mercatino di piazzale Trento in collaborazione con la Polizia municipale.

L'aggressore è stato inseguito e bloccato dai colleghi del finanziere aggredito. Condotto in caserma è stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Proseguono dunque i servizi della Guardia di finanza e della Municipale nel mercatino domenicale. Come riporta L'Unione Sarda, soddisfatti per i controlli i venditori ambulanti regolari, circa 140: "Paghiamo e siamo contenti di vedere la presenza delle forze dell'ordine per scoraggiare gli abusivi e chi vende merce contraffatta".