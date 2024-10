Ottocentomila euro stanziati dalla Giunta Solinas per contrastare l'invasione delle cavallette soprattutto nella Sardegna centrale: mezzo milione di euro per il 2021, 200 mila euro per il 2022 e 100 mila per il 2023. Della spesa complessiva, una quota di 300 mila euro è destinata alla predisposizione di un piano per le attività di studio, monitoraggio, prevenzione e contrasto alla diffusione del fenomeno e al supporto delle attività.

"Il fenomeno - ha spiegato l'Assessore dell'Ambiente Gianni Lampis, che ha proposto la delibera - ha fatto registrare ingenti danni alle coltivazioni, in particolare alle colture cerealicole, ma anche a quelle foraggere, funzionali al sostentamento degli animali del settore zootecnico".

Tuttavia, ha chiarito, "nonostante il problema ricopra carattere più strettamente agricolo, sono presenti aspetti anche di carattere ambientale legati alla massiva diffusione dell'infestazione".

La presenza del parassita, ha ricordato infine Lampis, è stata riscontrata prevalentemente nella provincia di Nuoro, nei territori di Ottana, Noragugume, Sedilo, Silanus, Orotelli e Bolotana.