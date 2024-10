Saranno 600 i nuovi posti di lavoro creati da Amazon in Italia nel 2017, come riporta il Sole24ore.

I 600 posti aggiuntivi in Italia, tutti full-time, saranno parte di un piano europeo più ampio, che prevede sul continente oltre 15mila nuove posizioni: il numero più elevato che Amazon, una delle più grandi aziende del settore e-commerce, abbia mai registrato in un solo anno.

Tra le diverse città italiane interessate dall’assunzioni c’è anche Cagliari.

Il quotidiano di informazione economica in Italia spiega anche che “i nuovi ingressi previsti nel corso del 2017 riguardano posizioni ad ampio spettro: dagli ingegneri agli sviluppatori software, con possibilità aperte anche a tutti coloro che stanno cercando una prima esperienza lavorativa”.

«Siamo fortunati – ha spiegato François Nuyts, country manager di Amazon in Italia e Spagna al Sole24ore - perché le famiglie si stanno rivolgendo in misura crescente al canale online per i propri acquisti. Il passo di sviluppo sperimentato finora in Italia è in effetti davvero rilevante, direi impressionante».