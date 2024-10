Il giro di vite contro il menefreghismo dei furbetti ai tempi del coronavirus non risparmia nessuno, neppure gli innamorati. Così una coppia è finita nei guai questa notte dopo essere stata sorpresa ad amoreggiare in un luogo appartato dagli agenti del Commissariato di Carbonia.

I due si trovavano in una zona periferica della città quando la polizia li ha interrotti. Lui di Carbonia, lei di Quartu Sant'Elena, non avevano appresso l'autocertificazione che legittimasse la loro uscita e del resto gli incontri d'amore non fanno parte della lista delle necessità improrogabili stilata dal Governo in merito all'emergenza.

Per entrambi è scattata la denuncia penale.