Tredici dischi di platino in soli due anni dal suo debutto, grazie al successo in radio e di vendita dei singoli "El Mismo Sol", "Sofia", "Libre" e "Eterno agosto". Un tour invernale capace di registrare il tutto esaurito in ogni tappa.

Alvaro Soler arriva a Cagliari per l'unica data isolana del suo “Summer Tour 2017” e del suo “Eterno Agosto”, un inno alla vita ritmato dal pop latino.

Una laurea in Design Industriale conseguita all'Università della sua città non lo ha allontanato dalla musica. Nonostante i suoi ventisei anni , il cantante di Barcellona può vantare trentasei Disco d' Oro e di Platino, conquistati grazie ad un successo planetario. Una fama cresciuta anche grazie alle collaborazioni con alcuni artisti di fama internazionale, fra cui Max Gazzè, Emma e Jennifer Lopez.

Nella data del 24 agosto, si prevede una grande festa e per assicurarsi un posto all'evento, la prevendita è gia iniziata. I biglietti sono disponibili al Box Office Sardegna e nei circuiti LiveTicket (www.liveticket.it) e TicketOne (www.ticketone.it).

Appuntamento all'Arena Sant'Elia alle 21.30 (apertura dei cancelli alle ore 18.30).