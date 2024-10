In Sardegna

La nave della Guardia Civil spagnola Rio Segura, con a bordo 619 migranti, 434 uomini, 74 donne, 5 incinte e 111 minori, è attraccata questa mattina al molo merci del porto canale di Cagliari, dove è stato allestito il campo per l'accoglienza, per le visite mediche e per le operazioni di identificazione.