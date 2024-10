La banda dello smeriglio colpisce ancora. Questa volta nel mirino è finito un Compro Oro in via Roma a Selargius, i banditi sono fuggiti con un bottino di contanti e gioielli per un totale di circa 40 mila euro.

Il furto è stato messo a segno dopo la mezzanotte di mercoledì, 26 ottobre.

I malviventi, utilizzando lo smeriglio, hanno tagliato in due la saracinesca che proteggeva l'ingresso, hanno scassinato la porta e sono entrati nel negozio. Hanno manomesso il sistema d'allarme e rubato 15mila euro in contanti più oltre un chilo di oro in gioielli ancora da fondere.

Preso tutto sono fuggiti. Il furto è stato scoperto solo alla riapertura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Selargius e della Compagnia di Quartu che hanno avviato le indagini.