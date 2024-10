Dopo l’episodio dei giorni scorsi che ha visto coinvolti due bambini di dieci anni in bicicletta, travolti da un auto per non essersi fermati al segnale di stop, questa mattina si sono verificati altri due incidenti stradali a Sinnai per lo stesso motivo.

Un primo alle 8:30 di questa mattina nell’intersezione tra via Rossini e via Mascagni, l’altro alle 12:30 in via Caprera, intersezione via Dei Mille. Solo nel primo incidente sono rimaste ferite due persone.

Entrambi i rilievi sono stati effettuati dalla polizia municipale.