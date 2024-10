“In serata ho avuto conferma che sono stati riscontrati altri due casi di positività al Covid-19 nel nostro Comune. Sono cinque complessivamente i casi accertati a Samatzai, attualmente tutte le persone stanno bene e sono in via di guarigione”.

Lo ha annunciato il Sindaco di Samatzai, Enrico Cocco, che prosegue: “Come per i primi tre casi, le autorità sanitarie mi hanno garantito che sono state adottate le misure volte a prevenire l'ulteriore diffusione del virus. Tutto questo deve indurci al massimo rigore nei comportamenti, dobbiamo restare a casa e proseguire con il distanziamento sociale, unica arma in questo momento per difenderci dal virus”.

“Abbiamo la necessità – aggiunge – di eliminare tutti gli spostamenti e i contatti non necessari, sia nel paese che fuori dal territorio comunale; invito gli operatori commerciali di Samatzai rimasti aperti al rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sanità volte alla prevenzione del contagio, tra queste il contingentamento degli accessi, il mantenimento delle distanze e l'utilizzo dei dispositivi di protezione”.

“I controlli – conclude il primo cittadino – proseguiranno per scoraggiare e sanzionare tutti quei comportamenti irresponsabili che possono mettere a rischio la salute di tutti noi; a tal proposito voglio ringraziare i Carabinieri della caserma di Samatzai e tutti i volontari per il grande lavoro che stanno facendo sul territorio”.