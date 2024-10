È stata un’altra giornata di fuoco in Sardegna, con diversi incendi divampati in tutto il territorio regionale che hanno impegnato gli uomini della macchina regionale antincendio.

Sono stati 23 in tutto, per tre dei quali è stato necessario anche l’intervento dei mezzi aerei. Il primo rogo è scoppiato nell’agro di Villacidro, in località “Gutturu e Forru”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Villacidro, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base di Marganai e Fenosu (Super Puma). Sono intervenute tre squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Villacidro - centro Urbano, Gonnosfanadiga - Monte Omu, Villacidro -Cuccuru Carroi, e una squadra di volontari delle associazioni di Gonnosfanadiga – LIVAS.

Fiamme anche nell’agro di Villasalto, in località "Gruxi de Pranu”. In questo caso lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di San Nicolo' Gerrei, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base di Villasalto. Sono intervenute una squadra dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Villasalto - Base Eli Villasaltoe l’incendio ha interessato macchia degradata.

Infine, incendio a Luras, in località “Riu Lu Furgone”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Calangianus, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base di Limbara e il GAUF Tempio del CFVA. Sono intervenute tre squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Tempio - Curadureddu 400L e Luras - Toveddu 500L, Calangianus - Mattatoio, una squadra dei Vigili del fuoco di Tempio e una squadra di volontari delle associazioni di Tempio Pausania- AVPC.