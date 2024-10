Il Gal Logudoro Goceano, insieme all’agenzia formativa Equilibrium Consulting Srl e Performa Sardegna Scarl, ha comunicato che comunica che sono state fissate le date di selezione a Thiesi, Ozieri e Bono del Corso: “IMPRENDERE” realizzato nell’ambito del progetto A.L.T.E.R. – Autoimprenditorialità Lavoro Territorio Economia Rurale.

Per quanto riguarda Thiesi, i colloqui si terranno martedì 29 gennaio 2019 alle 10:00, nella sala Aligi Sassu in Via Garau numero 21. A Ozieri le selezioni si svolgeranno Mercoledì 30 gennaio 2019 alle 10.0, presso l’Unione dei comuni del Logudoro (ex Comunità Montana) in via De Gasperi numero 98 mentre a Bono Venerdì 01 febbraio 2019, alla stessa ora, nella sala Caduti di Nassiriya, in piazza Caduti di Nassiriya.

In base al regolamento, oltre a un breve test attitudinale a risposta multipla è previsto un colloquio motivazionale in cui si potrà anche presentare l’idea d’impresa. I candidati dovranno presentarsi in possesso di un documento d’identità in corso di validità.

Per informazioni contattare il GAL Logudoro Goceano in via Manzoni 10, Thiesi o al numero di telefono 0797780054. La comunicazione ufficiale delle selezioni è presente sul sito www.equilibriumconsulting.it.