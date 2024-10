Sono stati presentati giovedì scorso a Bono i nuovi corsi di formazione realizzati nell’ambito del progetto “Alter”, destinati a sessanta aspiranti imprenditori nei settori del turismo sostenibile e dell’agroalimentare.

Un inizio di percorso accolto favorevolmente dal presidente della Comunità Montana del Goceano e Sindaco di Benetutti, Vincenzo Cosseddu, e dal primo cittadino di Bono, Elio Mulas. Due centri che ben conoscono le problematiche legate alla disoccupazione e allo spopolamento.

Durante l’incontro, il presidente del Gruppo d’azione, Giammario Senes, ha rivelato i più recenti dati ufficiali sullo spopolamento nell’area GAL. «Dal 2015 al 2017 – ha dichiarato Senes – abbiamo perso altri mille residenti, per una media decisamente più negativa rispetto a quella isolana, che si attesta intorno all’1 per cento annuo. Ma ci sono paesini come Semestene, Monteleone Roccadoria o Illorai che in questo biennio hanno perso anche il 13 per cento degli abitanti, mostrando una tendenza in forte accelerazione rispetto alle drammatiche proiezioni Istat relative allo spopolamento dei piccoli centri».

Dal 2001 al 2017 il territorio ha perso complessivamente il 24 per cento, quasi un quarto, dell’intera popolazione.

Gianluca Lai e Simone Fotzi di Equilibrium Consulting hanno illustrato i dettagli dei corsi di formazione, tra i cui obiettivi c’è proprio la creazione di lavoro e il freno allo spopolamento.

Il progetto è rivolto a disoccupati, lavoratori in cigs, aspi e mobilità, residenti o domiciliati nei 34 comuni del Gruppo d’azione locale, e prevede il coinvolgimento di consulenti in materie economico-aziendali, giuridiche e del lavoro. Saranno selezionati venti allievi per ognuna delle sedi di Bono, Thiesi e Ozieri e si terrà presumibilmente tra il mese di dicembre 2018 e quello di luglio 2019 (60 ore totali).Le selezioni si terranno a l’8 (Thiesi e Ozieri) e 9 novembre (Bono).

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate in carta semplice entro le 18 del 31 ottobre prossimo, utilizzando il modulo predisposto, e dovranno essere consegnate a mano o tramite raccomandata AR all’indirizzo “Equilibrium Consulting srl, Via Gorizia 40 – 07100 Sassari”. In alternativa, via posta elettronica certificata a equilibrium@pec.it . Per le raccomandate non farà fede il timbro postale.

I tre migliori Business Plan (all’interno delle tre edizioni previste) saranno premiati con un contributo in denaro rispettivamente, di duemila, millecinquecento e mille euro. Inoltre, a sostegno dei nuovi imprenditori e lavoratori autonomi saranno previsti finanziamenti agevolati e contributi pubblici mirati.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica info@equilibriumconsulting.it o chiamare il numero di telefono 079/295231. Tutta la documentazione è scaricabile dal sito www.equilibriumconsulting.it.