In queste ore è in atto sull'Italia una fase di stabilità atmosferica, con l'alta pressione che domina il Mediterraneo grazie all'influenza africana. Secondo Antonio Sanò, esperto meteorologo di www.iLMeteo.it, questa condizione porterà a tre giorni di bel tempo su gran parte del Paese, con cieli sereni o poco nuvolosi.

Tuttavia, la mancanza di ventilazione favorirà la formazione di persistenti banchi di nebbia in diverse regioni, mentre le nubi basse predomineranno altrove. Le aree più a rischio, come la Pianura Padana, la Toscana, la Liguria e le coste tirreniche, potrebbero essere colpite dalla nebbia e dalle nubi basse. Al contrario, in montagna e nel Sud, il sole brillerà con forza grazie all'alta pressione e alle temperature più calde in quota, che faranno aumentare i valori termici.

Questa situazione meteorologica cambierà radicalmente a partire dal 18 dicembre, quando una perturbazione atlantica proveniente dal Nord Europa porterà venti forti e precipitazioni diffuse dal Nord verso il Centro-Sud. Un ciclone attraverserà l'Italia lungo il Mare Adriatico, portando forti raffiche di vento e mareggiate sulle coste esposte.

Il picco del maltempo è atteso per il 20 dicembre, con venti tempestosi e possibili raffiche superiori ai 100 km/h. Le temperature diminuiranno, portando neve fino a quote relativamente basse sugli Appennini centrali, al Sud e sulle Alpi. Il maltempo si placherà entro la sera di venerdì, con il weekend che potrebbe vedere un ritorno dell'alta pressione e condizioni meteorologiche più stabili, sebbene con forti venti settentrionali. Per quanto riguarda il Natale, al momento sembra che l'alta pressione possa prevalere, ma è ancora troppo presto per fare previsioni certe.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per lunedì 16 dicembre: cielo in prevalenza sereno con locali nebbie o foschie nelle vallate interne settentrionali in mattinata; temperature minime in moderata diminuzione, massime in lieve aumento; venti deboli variabili, tendenti a divenire occidentali in serata; mari molto mossi sui settori occidentali, mossi altrove, moto ondoso in progressiva diminuzione durante la giornata.

Previsioni per domani, martedì 17 dicembre: cielo poco nuvoloso sui settori settentrionali, sereno altrove; temperature minime localmente in lieve aumento, massime stazionarie; venti deboli occidentali, mari generalmente poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi: nella giornata di mercoledì il cielo sarà generalmente nuvoloso, le temperature saranno stazionarie, i venti deboli variabili e i mari mossi. Giovedì si prevede cielo nuvoloso con possibili rovesci sui settori occidentali, temperature in aumento, venti deboli o moderati dai quadranti occidentali e mari mossi o molto mossi.