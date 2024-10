Era stata salvata prima dal figlio, che l'aveva portata in salvo sul tetto della casa, e poi dai Vigili del Fuoco di Sassari quel18 novembre 2013, quando Torpè, uno dei paesi più colpiti in Sardegna dal ciclone Cleopatra, fu inondato dall'acqua, ma dopo otto mesi di sofferenza, in una casa di riposo dove era ricoverata dopo aver perso la sua abitazione, Badora Pittalis, 89enne originaria di Orune, è morta.

A Torpè aveva perso la vita un'altra anziana di 90 anni: era stata trovata morta nella sua casa allagata dall'acqua.