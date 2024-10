Si chiama “MadreTerra" – per sottolineare il legame profondo, millenario e ancestrale che unisce l’Uomo alla sua Terra – il tributo di Flavio Manzoni, direttore design Ferrari, che ha coinvolto Leucos in un progetto benefico a sostegno degli alluvionati. L’iniziativa sarà presentata venerdì alle 11 in una conferenza stampa a Villa Devoto, a cui parteciperanno il presidente della Regione, Ugo Cappellacci, e lo stesso Flavio Manzoni.

Il brand italiano di illuminazione, non nuovo alle iniziative benefiche, ha aderito alla proposta del designer nuorese, donando una The Great JJ, versione maxi della celebre lampada da tavolo con braccio mobile orientabile di Jac Jacobsen del1937,un’icona del design mondiale. Manzoni ha personalizzato la lampada realizzando un pezzo unico. In pratica da oggetto di design è diventata un opera d’arte, simbolo di luce e di rinascita dopo le tenebre nonche’ amore per la vita, amore per la terra.

Il progetto si svilupperà attraverso un roadshow per sensibilizzare e coinvolgere il mondo del design nei confronti delle popolazioni alluvionate della Sardegna.

Dopo essere stata esposta in varie città, da Milano a New York, giungerà a Londra per essere battuta all’asta da una nota casa d’aste. Il ricavato sarà interamente devoluto a sostegno degli alluvionati della Sardegna.