Dinnanzi alla tragedia che ha colpito la Sardegna, gli emigrati sardi non sono rimasti a guardare, avviando una gara di solidarietà a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione. I circoli italiani ed esteri e le FASI (federazioni delle associazioni sarde in Italia), in accordo con l'assessorato regionale del Lavoro e la Protezione civile, hanno assunto un impegno di solidarietà istituendo un conto corrente dedicato in cui raccogliere fondi per l'emergenza ancora in corso in Sardegna.

Lo rende noto l'assessore Mariano Contu impegnato a Vicenza e a Pordenone nell'azione di coordinamento dei circoli del Friuli e del Veneto. Persone, aziende, associazioni e chiunque altro lo desideri, potrà fare la propria offerta di aiuto che sarà convogliata verso interventi coordinati, a scuole, comuni o altri soggetti che saranno ritenuti più adatti, sulla base della rete di contatti diretti che la FASI ha in Sardegna. "In questo modo - ha affermato Contu - evitiamo la frammentazione, e realizziamo interventi mirati con la certezza che i fondi arrivino ai destinatari, per poi toccare con mano i risultati che produrranno.

La Sardegna non si arrende, continueremo a lottare con dignità e fierezza per aiutare i più sfortunati".

C/C intestato a FASI

Banca BANCO DI SARDEGNA – MILANO CENTRO

IBAN IT 64 K 01015 01600 0000 0004 5161

BIC (per estero) BPMOIT22

Causale Solidarietà Sardegna