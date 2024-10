Prosegue l'opera di assistenza alla popolazione e i lavori per il ripristino della viabilità, la messa in sicurezza di aree e strutture da parte Vigili del Fuoco nel comune di Bitti dal 28 novembre scorso, flagellato dal maltempo.

Il dispositivo prosegue con i moduli operativi dei nuclei Gos (Gruppo Operativo Speciale) "movimento terra" della Colonna Mobile Regionale della Sardegna, dei Comandi: Nuoro, Cagliari, Sassari e Oristano e un'altro modulo della regione Lazio, inviato dal Con (Centro Operativo Nazionale) dei Vigili del Fuoco del Viminale Roma.

L'assistenza alla popolazione prosegue con il recupero di beni, di veicoli, materiali e attrezzature da strutture abitative inagibili, verifiche di stabilità e interventi per la messa in sicurezza di edifici pericolanti, aree e porzioni di terra confinanti a strade e strutture, e la messa in opera nei corsi d'acqua che scorrono nei canali 'tombati'.

Congiuntamente agli operatori Gos sono presenti i funzionari tecnici dei Vigili del Fuoco, squadre di pronto intervento del Comando di Nuoro, gli operatori del nucleo TAS (Topografica Applicata al Soccorso), e operatori del nucleo SAF (Speleo alpino fluviale), sempre presente il Pca (Posto di Comando Avanzato) con un automezzo Ucl (Unità di Comando Locale) del Comando di Nuoro presso il Coc del Comune di Bitti, per le richieste d'intervento da parte dei cittadini, per la pianificazione degli interventi sul territorio e per la garantire le comunicazioni istituzionali con gli enti locali il comando e la Direzione Regionale Vigili del Fuoco della Sardegna.

Sempre presenti sin dalle prime fasi dell'emergenza, i militari dell'Arma dei Carabinieri del Comando stazione della compagnia di Bitti in stretta collaborazione con il personale operativo VVF, gli agenti delia Polizia di Stato e della Polizia Stradale, il Corpo Forestale Regionale, la Polizia Locale e il dispositivo delle squadre di Volontariato della Protezione Civile e tuta gli enti locali.