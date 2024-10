Il Banco di Sardegna da il via a una misura da 100 milioni di euro di plafond per famiglie e imprese colpite dall'alluvione del 28 novembre. Con l'iniziativa "Sardegna Fronte Comune - Maltempo" si prevedono finanziamenti a condizioni mitigate e in tempi celeri per sostenere le esigenze di liquidità di chi ha subito i danni del maltempo.

Potranno accedere ai finanziamenti privati, liberi professionisti, artigiani, commercianti, allevatori, pastori e coltivatori diretti, altri piccoli operatori economici, Pmi e imprese più grandi, a condizione che siano residenti nei territori colpiti. Le imprese potranno chiedere finanziamenti chirografari sino a 50mila euro in tre anni, con preammortamento a tasso zero per il primo anno e 1% per gli altri due, senza spese di istruttoria e senza penali in caso di estinzione anticipata. Per le imprese più grandi gli interventi saranno calcolati in base al fatturato, mentre i finanziamenti per investimenti saranno analizzati caso per caso.

Famiglie e liberi professionisti potranno chiedere sino a 20mila euro con affidamento in conto corrente per un anno, rimborsabile o trasformabile in un prestito di tre anni, sempre a tasso zero e senza spese per il primo e con tasso all'1% per chi passa al prestito personale. I clienti del Banco dovranno semplicemente sottoscrivere un'autocertificazione del danno subito. Chi non è cliente dovrà favorire un censimento con la documentazione di base. I moduli si trovano in qualsiasi filiale e sul sito del Banco e potranno essere consegnati agli sportelli o inviati per posta elettronica. Da domani a Bitti ci sarà un camper attrezzato per dare consulenza e assistenza agli interessati.