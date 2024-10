L’assessorato dell’Agricoltura mette in moto le procedure necessarie per definire l’accertamento dei danni alle aziende agricole interessate dagli eventi alluvionali del 18 e 19 novembre.

Per programmare con celerità le tipologie di intervento possibili per gli interventi si rende necessaria una rapida perimetrazione dei territori interessati e le imprese agricole vengono invitate a inviare le segnalazioni dei danni prodotti dall'evento nelle proprie aziende ai Comuni competenti per territorio.

I Comuni, dal canto loro, provvederanno agli adempimenti già previsti dalle deliberazioni della Giunta regionale nel 2008, e nel 2009. Agli accertamenti dei danni, precisa l’assessorato, provvederà l’Agenzia Argea Sardegna coadiuvata, data la vastità delle zone coinvolte, dai tecnici dell’Agenzia Laore Sardegna.

Le imprese interessate che si trovino nella condizione di non poter osservare taluni obblighi o adempiere agli impegni derivanti dall'applicazione di normative nazionali e comunitarie in materia di agricoltura sono tenute a notificare per iscritto tale circostanza all’autorità competente entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi.