La Giunta regionale ha deliberato la dichiarazione dello stato di calamità naturale, sollecitando la dichiarazione di emergenza da parte del Governo, dopo il violento nubifragio che si è abbattuto ieri su gran parte dell'isola.

L'Esecutivo - presieduto dalla vicepresidente Simona De Francisci, in contatto col presidente Ugo Cappellacci da ieri notte impegnato in sopralluoghi nelle zone devastate dal ciclone Cleopatra - ha anche approvato uno stanziamento di 5 milioni per i primi interventi di emergenza.