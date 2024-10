L’Amministrazione Comunale, Assessorato al Bilancio, fa sapere, attraverso il sito ufficiale del comune di Olbia, che "verificate le opportune procedure normative e di regolarità contabile, preso atto della delicata situazione in cui versano i cittadini, a seguito dei danni subiti in conseguenza dell’evento Alluvionale, sospenderà il pagamento del Saldo della TARES 2013, previsti in scadenza il 16 dicembre 2013 ed il 17 febbraio 2014."



Si sottolinea, inoltre, "che tale sospensione sarà applicata solo ed esclusivamente per tutti i cittadini che hanno subito dei danni legati all’evento calamitoso. Restando inteso che tale provvedimento sarà applicato a tutti i cittadini titolari sia di utenze Domestiche che di Utenze non Domestiche."



Infine, attraverso un altro comunicato verrà reso pubblico il modello di certificazione da trasmettere all’ Amministrazione al fine di poter usufruire della sospensione dei pagamenti in oggetto.