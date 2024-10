E' di 150milioni di euro la somma pronta per essere destinata alla realizzazione di opere di mitigazione del rischio idrogeologico a Olbia. L'importante finanziamento è stato blindato con l'approvazione dell'ordine del giorno presentato dal deputato olbiese del M5s Nardo Marino. Marino chiede anche "la ricognizione delle cause che hanno prodotto uno stallo, affinché Olbia venga finalmente messa al riparo dal rischio idrogeologico".

"Non basta vincolare i fondi già stanziati - prosegue -, vogliamo capire cosa succeda negli uffici regionali chiamati a dare il parere sulle opere di mitigazione del rischio idraulico sette anni di attesa sono intollerabili per una città che rischia a ogni evento climatico".

Il deputato gallurese spiega: "Il 70% del tessuto urbano è ancora sotto vincolo di inedificabilità, ed è un limite allo sviluppo economico". Per quanto riguarda il Piano Mancini, che contiene le misure per ridurre il rischio idraulico ma non ancora concluso per contrasti tecnici, politici e istituzionali, Marino commenta: "Le ultime tappe si caratterizzano per la preannunciata ma ancora ufficiosa bocciatura da parte del Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali dell'assessorato regionale dell'Ambiente. I fondi - conclude Marino - sono gli unici per Olbia dato che la Regione Sardegna ha presentato un piano di interventi da cui la città è esclusa".