Per prevenire i rischi da inondazione, il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha emanato un'ordinanza con cui dispone la demolizione di due ponticelli nel centro abitato, quello sul Rio Gadduresu tra via Stromboli e via Edison e quello sul Riu Ua Niedda, in via Monte a Telti. Si tratta di due ponti inseriti nell'elenco delle 18 opere a rischio idraulico messe sotto sequestro dal Tribunale di Tempio con un provvedimento del 18 novembre 2021, a firma del gip Claudio Cozzella.

I due manufatti impediscono il regolare deflusso dei due corsi d'acqua che sovrastano, rappresentando così "un pericolo in caso di forti precipitazioni". Il sindaco ha dato mandato agli uffici per individuare una ditta per la demolizione dei due ponti. Demolizione e messa in sicurezza delle aree che dovrà essere effettuata entro 60 giorni.