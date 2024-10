Il mondo della politica e delle istituzioni si stringe alla Sardegna in questo momento di dolore. "Sto seguendo con apprensione la situazione sarda. Una #AggressioneClimatica senza precedenti. Tutte le autorità competenti sono in campo con tutte le forze per aiutare chi è in difficoltà. I miei pensieri vanno ai famigliari delle vittime. #ForzaSardegna". Lo scrive su Twitter il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa.

"Seguiamo con preoccupazione l'evolversi della situazione nel Nuorese, colpita da una violenta alluvione che purtroppo ha già causato vittime. Una preghiera per loro, per i dispersi e per tutti i volontari della Protezione civile, i Vigili del Fuoco e i soccorritori che stanno lavorando senza sosta per aiutare i cittadini. La Liguria è vicina alla Sardegna". Sono le parole del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti su Facebook.

"Seguiamo con attenzione e preoccupazione le terribili immagini dell'alluvione nel #Nuorese. Esprimiamo tutta la nostra vicinanza ai familiari delle vittime e a chi sta subendo danni. Firenze è pronta ad aiutarvi". Lo scrive il sindaco di Firenze, Dario Nardella, su Twitter.