Proseguono le due inchieste della Procura di Nuoro sull'alluvione che la settimana scorsa ha messo in ginocchio la Sardegna. In particolare si indaga sulla donna morta a Torpè e sul poliziotto deceduto a Dorgali.



Gli inquirenti hanno sentito persone informate sui fatti come ad esempio gli amministratori locali e tecnici delle zone devastate dall'alluvione.



Nello specifico, la Procura si sofferma sulle opere pubbliche danneggiate dal maltempo, sulla diga e sul ponte crollato in cui è morto il poliziotto 40enne Luca Tanzi.